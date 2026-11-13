W Odessie nieznani sprawcy porwali przedsiębiorcę i zażądali miliona dolarów

W Odessie wykryto grupę czterech osób podejrzanych o porwanie przedsiębiorcy i wyłudzenie od niego 1 mln dolarów amerykańskich. Według ustaleń śledztwa organizatorem przestępstwa był 46-letni mieszkaniec Winnicy. Do nielegalnej działalności zaangażował trzech wspólników w wieku od 28 do 33 lat.

Prokuratura obwodowa w Odessie postawiła wszystkim czterem podejrzanym zarzuty nielegalnego pozbawienia wolności oraz wymuszenia środków pieniężnych – na podstawie części 2 art. 146 oraz części 4 art. 189 Kodeksu karnego Ukrainy.

Wśród członków grupy, oprócz organizatora, znajduje się obcokrajowiec, mieszkaniec Odessy oraz mieszkaniec obwodu mykolaowskiego.

Z informacji śledztwa wynika, że wcześniej czterech mężczyzn i pokrzywdzony wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne w obwodzie mykolaivskim i zajmowali się sprzedażą zboża.

Kiedy w firmie pojawiły się trudności finansowe, podejrzani uznali, że przedsiębiorca rzekomo ma wobec nich dług. Wykorzystali tę okoliczność jako pretekst do wymuszania pieniędzy.

Na początku października bieżącego roku podejrzani przybyli do biura przy ulicy Marazliewskiej w Odessie, gdzie zaproszono biznesmena.

Podczas spotkania organizator napadu zaczął bić mężczyznę rękami oraz kijem golfowym. Grożąc nożem, wyciągnął pistolet i strzelił w kierunku nóg poszkodowanego, po czym uderzył go rękojeścią broni w głowę.

Pozostali członkowie grupy popierali działania organizatora, grozili dalszym użyciem przemocy i nie pozwalali przedsiębiorcy uciec.

Sprawcy grozili rozпраwą wobec mężczyzny i jego rodziny oraz żądali przekazania im 1 mln dolarów amerykańskich. Ze względu na realne zagrożenie życia i zdrowia ofiara była zmuszona spełnić ich żądania.

Następnie członkowie grupy nadal śledzili mężczyznę i kontrolowali jego przemieszczanie się. Przez dwa tygodnie na zmianę mieszkali w jego domu, wożili go do pracy i z powrotem do domu, praktycznie pozbawiając go możliwości swobodnego poruszania się.

Ponadto przedsiębiorcę zmuszano do przepisania na osoby trzecie majątku należącego do niego i jego bliskich krewnych.

Początkowo mężczyzna został zmuszony do wyjazdu do Mikołajowa. Następnie jeden z sprawców zawiózł go do Kijowa, gdzie pod presją poszkodowany sporządził pełnomocnictwo dotyczące dysponowania swoim mieszkaniem.

Następnie podejrzani zaczęli żądać, by na ich rzecz przepisano również dom należący do matki przedsiębiorcy.

Na wniosek prokuratury organizator oraz dwóch wykonawców zostali zatrzymani bez możliwości zwolnienia za kaucją. Miejsce pobytu kolejnego członka grupy jest obecnie ustalane.

Wsparcie operacyjne w tej sprawie zapewniły Zarząd Dochodzeń Strategicznych w obwodzie mykolaivskim DSR Policji Narodowej Ukrainy oraz Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie mykolaivskim.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi Wydział Śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie odeskim.

Informację tę podała Prokuratura Okręgowa w Odessie.

Czytaj nas na