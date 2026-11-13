В Одессе неизвестные похитили предпринимателя и потребовали миллион долларов

В Одессе разоблачили группу из четырёх человек, которых подозревают в похищении предпринимателя и вымогательстве у него 1 млн долларов США. Организатором преступления, по данным следствия, был 46-летний житель Винницы. К противоправной деятельности он привлек трех сообщников в возрасте от 28 до 33 лет.

Одесская областная прокуратура сообщила всем четырём фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве средств — по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Среди участников группы, кроме организатора, — иностранец, житель Одессы и житель Николаевской области.

По информации следствия, ранее четверо мужчин и потерпевший совместно занимались фермерским хозяйством в Николаевской области и продавали зерно.

Когда в бизнесе возникли финансовые трудности, подозреваемые решили, что предприниматель якобы имеет перед ними долг. Это обстоятельство они использовали как повод для вымогательства денег.

В начале октября этого года фигуранты прибыли в офис на улице Маразлиевской в Одессе, куда пригласили бизнесмена.

Во время встречи организатор нападения начал избивать мужчину руками и клюшкой для гольфа. Угрожая ножом, он достал пистолет и выстрелил в направлении ног потерпевшего, после чего ударил его рукояткой оружия по голове.

Остальные участники группы поддерживали действия организатора, создавали угрозу дальнейшего применения насилия и не позволяли предпринимателю сбежать.

Злоумышленники угрожали расправой над мужчиной и его родными и требовали передать им 1 млн долларов США. Из-за реальной угрозы жизни и здоровью потерпевший был вынужден выполнять их требования.

В дальнейшем участники группы продолжали следить за мужчиной и контролировать его передвижения. В течение двух недель они поочередно проживали в его доме, возили его на работу и домой, фактически лишив возможности свободно передвигаться.

Кроме того, предпринимателя заставляли переоформить на посторонних лиц имущество, принадлежавшее ему и его близким родственникам.

Сначала мужчину заставили отправиться в Николаев. Впоследствии один из исполнителей отвез его в Киев, где под давлением потерпевший оформил доверенность на распоряжение своей квартирой.

После этого подозреваемые начали требовать переоформить на них также дом, принадлежащий матери предпринимателя.

По ходатайству прокуратуры организатор и двое исполнителей были взяты под стражу без права освобождения под залог. Местонахождение еще одного участника группы в настоящее время устанавливается.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли Управление стратегических расследований в Николаевской области ДСР Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Николаевской области.

Досудебное расследование проводит Следственное управление ГУНП в Одесской области.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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