视频：乌克兰2027年需700亿欧元——科雷茨基

为满足2027年的预算和军事需求，乌克兰需要筹集700亿欧元的国际资金。其中，300亿欧元将用于弥补国家预算赤字， 另有400亿欧元将用于军事需求，科雷茨基总理11月16日在布鲁塞尔工作访问期间接受“公共电视台”采访时透露了这一消息。

据他介绍，乌克兰方面正与欧盟及欧盟委员会积极合作，共同寻求融资机制。谈判已取得一定进展。

此外，基辅正与其他国家的合作伙伴进行磋商。乌克兰预计将在11月底至12月初获得一份明确的筹资计划，以满足明年的财政和国防需求。

总理还特别指出，俄罗斯对乌克兰能源基础设施的袭击有所加剧。他表示，近几个月来，俄罗斯对能源设施的袭击频率比去年同期高出数倍。

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今冬可能出现的停电持续时间将取决于俄罗斯后续炮击的强度。据“公共电视台”报道，基辅的供电状况将主要取决于俄罗斯袭击的规模及其后果。

欧盟正为乌克兰筹备紧急援助方案以度过寒冬——科雷茨基表示。

乌克兰正面临自入侵开始以来最严峻的预算赤字——美联社报道。

欧盟计划向乌克兰提供9.2亿欧元，用于在冬季来临前修复和加强能源基础设施。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩宣布了这一消息。

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