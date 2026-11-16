Видео: Украине потребуется 70 млрд евро на 2027 год — Корецкий
Для обеспечения бюджетных и военных нужд в 2027 году Украине необходимо привлечь 70 млрд евро международного финансирования. Из этой суммы 30 млрд евро должны быть направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, еще 40 млрд — на военные нужды, сообщил 16 ноября премьер-министр Корецкий в интервью «Суспильному» во время рабочего визита в Брюссель.
По его словам, украинская сторона активно взаимодействует с Европейским союзом и Европейской комиссией по поиску механизмов финансирования. В переговорах уже наблюдается определенный прогресс.
Кроме того, Киев ведет консультации с партнерами из других стран. Украина рассчитывает к концу ноября — началу декабря получить четкий план привлечения средств для покрытия финансовых и оборонных потребностей в следующем году.
Премьер также обратил внимание на усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, в течение последних месяцев РФ наносила удары по энергетическим объектам в разы чаще, чем за аналогичный период прошлого года.
От интенсивности дальнейших российских обстрелов будет зависеть и продолжительность возможных отключений электроэнергии зимой. В частности, ситуация со светом в Киеве будет определяться масштабами и последствиями атак РФ, пишет «Суспільне».
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Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.