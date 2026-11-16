Film: Ukraina potrzebuje 70 mld euro na rok 2027 — Korecki

Aby zaspokoić potrzeby budżetowe i wojskowe w 2027 roku, Ukraina musi pozyskać 70 mld euro finansowania międzynarodowego. Z tej kwoty 30 mld euro ma zostać przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu państwa, a kolejne 40 mld — na potrzeby wojskowe — poinformował 16 listopada premier Korecki w wywiadzie dla „Suspilne” podczas wizyty roboczej w Brukseli.

Jak powiedział, strona ukraińska aktywnie współpracuje z Unią Europejską i Komisją Europejską w zakresie poszukiwania mechanizmów finansowania. W negocjacjach odnotowano już pewien postęp.

Ponadto Kijów prowadzi konsultacje z partnerami z innych krajów. Ukraina liczy, że do końca listopada – początku grudnia otrzyma jasny plan pozyskania środków na pokrycie potrzeb finansowych i obronnych w przyszłym roku.

Premier zwrócił również uwagę na nasilenie rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Jak powiedział, w ciągu ostatnich miesięcy Rosja przeprowadzała ataki na obiekty energetyczne wielokrotnie częściej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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Od intensywności dalszych rosyjskich ostrzałów będzie zależała również długość ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej w zimie. W szczególności sytuacja z zasilaniem w Kijowie będzie zależała od skali i skutków ataków Rosji – pisze „Suspilne”.

UE przygotowuje nadzwyczajny pakiet pomocy dla Ukrainy na zimę – Korecki.

Ukraina boryka się z najpoważniejszym deficytem budżetowym od początku inwazji – AP.

Unia Europejska planuje przeznaczyć dla Ukrainy 920 milionów euro na odbudowę i wzmocnienie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

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