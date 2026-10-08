据《日本时报》报道，日本正在重新评估向乌克兰提供“爱国者”拦截导弹的可能性。日本前防卫大臣小野寺五典在访问基辅期间表示了这一消息。据他称，首相高市早苗的政府打算启动政府间讨论，以商议国防支持领域的后续措施。

小野寺指出，此类转交存在法律和政治限制。该报还指出，由于美国与伊朗的战争以及侵略国俄罗斯针对乌克兰的战争，“爱国者”拦截导弹库存正在减少，这构成了现实问题。

基辅与东京的接触

过去三周内，日本和乌克兰代表举行了三次高级别会晤。9月中旬，日本众议院议长森英介访问基辅，会见乌克兰官员，并获悉被用于对付乌克兰的朝鲜武器装备的情况。

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9月22日，高市早苗在纽约联合国大会辩论期间会见了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。随后，日本外务省宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，涉及个人和法人实体，以及与指定船只有关的交易。泽连斯基称，在冬季来临前俄罗斯加强无人机和导弹袭击的背景下，这些制裁是及时且必要的举措。

重新评估国防战略

日本计划在年底前更新三份关键国防文件：《国家安全战略》《国家防卫战略》和《防卫力量建设计划》。东京正在考虑俄乌战争的经验，包括无人机和导弹的使用、朝鲜对俄罗斯的军事支持，以及乌克兰进行长期技术战争的经验。

2024年6月，日本和乌克兰签署了两国政府间关于支持乌克兰与合作的协议。该协议涵盖安全与防务合作、人道主义援助和重建。日本也是多国“志愿联盟”的正式参与者，但尚未就其在该联盟工作中的作用作出具体承诺。

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