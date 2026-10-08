Japonia rozważa przekazanie Ukrainie rakiet Patriot — The Japan Times

Japonia rozważa możliwość przekazania Ukrainie rakiet przechwytujących Patriot, informuje The Japan Times. Były minister obrony Japonii Itsunori Onodera powiedział o tym podczas wizyty w Kijowie. Według niego administracja premier Sanye Takaichi zamierza rozpocząć rozmowy międzyrządowe na temat dalszych kroków w zakresie wsparcia obronnego.

Onodera zaznaczył, że dla takiego przekazania istnieją ograniczenia prawne i polityczne. Publikacja wskazuje również na praktyczny problem kurczących się zapasów rakiet przechwytujących Patriot z powodu wojny USA z Iranem oraz wojny Rosji, państwa-agresora, przeciwko Ukrainie.

Kontakty Kijowa i Tokio

W ciągu ostatnich trzech tygodni przedstawiciele Japonii i Ukrainy odbyli trzy spotkania na wysokim szczeblu. W połowie września przewodniczący Izby Reprezentantów Japonii Eisuke Mori odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z ukraińskimi urzędnikami i otrzymał informacje o północnokoreańskim uzbrojeniu używanym przeciwko Ukrainie.

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22 września Takaichi spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Później japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji, który dotyczy osób fizycznych i prawnych, a także transakcji z udziałem określonych statków. Zełenski nazwał te sankcje terminowym i koniecznym krokiem w obliczu nasilenia rosyjskich ataków dronami i rakietami przed zimą.

Przegląd strategii obronnej

Japonia planuje do końca roku zaktualizować trzy kluczowe dokumenty obronne: Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, Strategię Obrony Narodowej oraz Program Rozbudowy Potencjału Obronnego. Tokio uwzględnia doświadczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym użycie dronów i rakiet, wsparcie wojskowe Rosji ze strony Korei Północnej oraz ukraińskie doświadczenia w prowadzeniu długotrwałej wojny technologicznej.

W czerwcu 2024 roku Japonia i Ukraina podpisały umowę o wsparciu Ukrainy i współpracy między rządami obu państw. Obejmuje ona współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, pomoc humanitarną oraz odbudowę. Japonia jest również formalnym uczestnikiem wielonarodowej Koalicji Chętnych, jednak nie podjęła jeszcze konkretnych zobowiązań dotyczących swojej roli w jej pracach.

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