В Японии рассматривают возможность передать Украине ракеты-перехватчики Patriot, сообщает The Japan Times. Об этом во время визита в Киев заявил бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра. По его словам, администрация премьер-министра Санаэ Такаити намерена начать межправительственные обсуждения дальнейших шагов в сфере оборонной поддержки.

Онодэра отметил, что для такой передачи существуют юридические и политические ограничения. Издание также указывает на практическую проблему сокращения запасов ракет-перехватчиков Patriot из-за войны США с Ираном и войны России, государства-агрессора, против Украины.

Контакты Киева и Токио

За последние три недели представители Японии и Украины провели три встречи высокого уровня. В середине сентября спикер Палаты представителей Японии Эйсуке Мори посетил Киев, где встретился с украинскими должностными лицами и получил информацию о северокорейском вооружении, используемом против Украины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

22 сентября Такаити встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Позднее МИД Японии объявил новый пакет санкций против России, который касается физических и юридических лиц, а также операций с определенными судами. Зеленский назвал эти санкции своевременным и необходимым шагом на фоне усиления российских атак дронами и ракетами в преддверии зимы.

Пересмотр оборонной стратегии

Япония до конца года планирует обновить три ключевых оборонных документа: Стратегию национальной безопасности, Стратегию национальной обороны и Программу наращивания оборонного потенциала. В Токио учитывают опыт российско-украинской войны, в частности применение дронов и ракет, военную поддержку России со стороны Северной Кореи и украинский опыт ведения длительной технологической войны.

В июне 2024 года Япония и Украина подписали соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между правительствами двух государств. Оно охватывает сотрудничество в сфере безопасности и обороны, гуманитарную помощь и восстановление. Япония также является формальным участником многонациональной Коалиции желающих, однако еще не взяла на себя конкретных обязательств относительно роли в ее работе.

Читай нас в