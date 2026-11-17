夜间，俄军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区。据初步消息，未造成人员伤亡。炮击导致企业、交通及其他基础设施、独栋住宅和多户住宅楼受损。

在第聂伯市，俄罗斯的袭击导致一家企业、交通基础设施和一处私人住宅受损。

在帕夫洛格拉德区，有企业及车辆受损。在克里沃罗格，一家企业、一栋私人住宅及基础设施遭到袭击。

在尼科波尔地区，俄军炮击了该区中心、马尔加内茨克和波克罗夫斯克社区。

在卡缅斯基区上第聂伯罗社区，占领军对基础设施发动了袭击。而在西涅利科夫斯基区的沙赫特尔斯基社区，一栋多户住宅楼遭到损毁。

救援人员正在扑灭因炮击引发的火灾。关于夜间袭击后果的具体信息仍在核实中。

乌克兰国家紧急情况局通报了这一消息。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果出现在四个区：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区出现供水和供热中断。

此外，11月16日全天，俄军动用无人机和导弹对第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近20次袭击。炮击导致企业、交通及其他基础设施、居民楼和车辆受损。

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