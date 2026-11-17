Ночью российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрелов были повреждены предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Днепре в результате российских ударов повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

В Павлоградском районе зафиксированы повреждения предприятия и автомобилей. В Кривом Роге под удар попали предприятие, частный дом и инфраструктура.

В Никопольском районе российские войска обстреляли райцентр, Марганецкую и Покровскую общины.

В Верхнеднепровской общине Каменского района оккупанты нанесли удар по инфраструктуре. А в Шахтерской общине Синельниковского района поврежден многоквартирный дом.

Спасатели ликвидируют пожары, возникшие в результате попаданий. Информация о последствиях ночных атак уточняется.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

Кроме того, российские войска в течение суток 16 ноября почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, жилые дома и автомобили.

Читай нас в