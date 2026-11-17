W nocy rosyjskie wojska zaatakowały sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy zakłady przemysłowe, infrastruktura transportowa i inna, a także domy prywatne i budynki wielorodzinne.

W Dnieprze w wyniku rosyjskich ataków uszkodzono zakład, infrastrukturę transportową oraz prywatny dom.

W rejonie Pawłograd odnotowano uszkodzenia zakładu oraz samochodów. W Krywym Rogu ostrzał dotknął zakład, dom prywatny oraz infrastrukturę.

W rejonie Nikopolskim wojska rosyjskie ostrzelały centrum rejonu oraz gminy Marganecką i Pokrowską.

W gminie Werchnodniprowskiej w rejonie Kamieńskim okupanci przeprowadzili atak na infrastrukturę. Natomiast w gminie Szachtarskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzony został budynek wielorodzinny.

Służby ratownicze gaszą pożary, które wybuchły w wyniku trafień. Informacje o skutkach nocnych ataków są nadal weryfikowane.

Informację tę przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzono infrastrukturę krytyczną, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

Ponadto w ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i rakiet. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, budynki mieszkalne oraz samochody.

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