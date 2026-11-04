The Hill：民主党或在北卡罗来纳州赢得三个席位

根据初步选举结果，美国民主党可能在北卡罗来纳州三个联邦众议院选区击败现任共和党议员。The Hill报道称，消息援引选举分析服务机构Decision Desk HQ的预测。

三个竞争激烈的选区

在第13选区，Decision Desk HQ预测民主党人保罗·巴林杰将战胜现任共和党国会议员布拉德·诺特。在超过95%的选票完成计票后，巴林杰获得超过50%的支持，而诺特略高于48%。

在第14选区，该服务预测民主党人拉凯莎·沃马克将战胜现任共和党国会议员蒂莫西·K·穆尔。计票95%后，沃马克获得超过51%的选票，穆尔为48.89%。

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第六选区的结果

根据Decision Desk HQ的初步预测，在第6选区，民主党人西里尔·杰斐逊将击败现任共和党人艾迪生·麦克道尔。计票95%后，杰斐逊获得超过51%的支持，麦克道尔为48.86%。

参议院选举

The Hill还报道称，在北卡罗来纳州，前州长、民主党人罗伊·库珀在美国参议院选举中击败了前共和党全国委员会主席迈克尔·沃特利。两人争夺此前由共和党参议员汤姆·蒂利斯担任的空缺席位。

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