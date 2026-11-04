W USA Demokraci mogą, według wstępnych wyników wyborów, pokonać urzędujących Republikanów w trzech okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów w Karolinie Północnej. Informuje o tym The Hill, powołując się na prognozy serwisu analitycznego Decision Desk HQ.

Trzy konkurencyjne okręgi

W 13. okręgu Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo demokraty Paula Barringera nad urzędującym republikańskim kongresmenem Bradem Knottem. Po przeliczeniu ponad 95% głosów Barringer miał ponad 50% poparcia, podczas gdy Knott — nieco ponad 48%.

W 14. okręgu serwis prognozuje zwycięstwo demokratki Lakeshy Womack nad urzędującym republikańskim kongresmenem Timothym K. Moore'em. Po przeliczeniu 95% głosów Womack uzyskiwała ponad 51%, a Moore — 48,89%.

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Wynik w 6. okręgu

W 6. okręgu demokrata Cyril Jefferson, zgodnie ze wstępną prognozą Decision Desk HQ, ma pokonać urzędującego republikanina Addisona McDowella. Po przeliczeniu 95% głosów Jefferson miał ponad 51% poparcia, a McDowell — 48,86%.

Wybory do Senatu

Jak podaje również The Hill, w Karolinie Północnej były gubernator stanu Roy Cooper, demokrata, pokonał byłego przewodniczącego Republikańskiego Komitetu Narodowego Michaela Whatleya w wyborach do Senatu USA. Rywalizowali o wakujące miejsce, które wcześniej zajmował republikański senator Thom Tillis.

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