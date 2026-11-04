В США демократы, согласно предварительным итогам выборов, могут победить действующих республиканцев в трёх округах Палаты представителей в штате Северная Каролина. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на прогнозы аналитического сервиса Decision Desk HQ.

Три конкурентных округа

В 13-м округе Decision Desk HQ прогнозирует победу демократа Пола Барринджера над действующим конгрессменом-республиканцем Брэдом Ноттом. После подсчёта более 95% голосов Барринджер имел более 50% поддержки, тогда как Нотт — немногим более 48%.

В 14-м округе сервис прогнозирует победу демократки Лакеши Вомак над действующим конгрессменом-республиканцем Тимоти К. Муром. По итогам подсчёта 95% голосов Вомак набирала более 51%, а Мур — 48,89%.

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Результат в шестом округе

В 6-м округе демократ Сирил Джефферсон, согласно предварительному прогнозу Decision Desk HQ, должен победить действующего республиканца Аддисона Макдауэлла. При подсчёте 95% голосов Джефферсон имел более 51% поддержки, а Макдауэлл — 48,86%.

Выборы в Сенат

Также, по данным The Hill, в Северной Каролине бывший губернатор штата Рой Купер, демократ, победил бывшего председателя Республиканского национального комитета Майкла Уотли на выборах в Сенат США. Они боролись за вакантное место, которое ранее занимал сенатор-республиканец Том Тиллис.

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