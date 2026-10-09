在美国经由葡萄牙拉日什空军基地开展行动的背景下，美国国务卿马尔科·鲁比奥驳回了有关美国在与伊朗的冲突期间涉嫌犯下战争罪的批评，并称国际特赦组织是一个骗局。据《耶路撒冷邮报》报道，他表示，该组织应关注伊朗政权涉嫌针对本国公民的罪行。

有关伊朗的声明

鲁比奥表示，伊朗政权据称在德黑兰街头及该国其他地区冷血杀害了数万人。他还指责伊朗当局据称在医院杀害受伤的抗议者，有时还杀害为他们提供帮助的医务人员。

这位美国国务卿称，他所描述的行为构成战争罪和危害人类罪。他是在回答有关美国经由葡萄牙拉日什空军基地开展军事活动的问题时作出这些表述的。

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经由拉日什基地的行动

问题涉及加油机、战斗机和无人机的飞行，以及葡萄牙政府是否获悉该任务的性质。鲁比奥拒绝就涉及葡萄牙检察机关的内部程序发表评论。

他表示，华盛顿与里斯本及其他北约盟国之间有既定安排，规范美国军人的驻留及基地的使用。鲁比奥称，美国遵守这些协议，不侵犯盟国的主权。

鲁比奥还称葡萄牙是重要盟友，并为北约对美国的战略作用辩护。他表示，联盟使华盛顿能够保持在欧洲的存在，并在危机或不可预见的情况下向世界其他地区投射力量。

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