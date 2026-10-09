В контексте операций США через авиабазу Лажеш в Португалии госсекретарь США Марко Рубио отверг критику по поводу предполагаемых военных преступлений Соединенных Штатов во время конфликта с Ираном и назвал Amnesty International аферой. Как сообщает Jerusalem Post, он заявил, что организация должна сосредоточиться на предполагаемых преступлениях иранского режима против собственных граждан.

Заявления об Иране

Рубио заявил, что иранский режим якобы хладнокровно убил десятки тысяч людей на улицах Тегерана и в других частях страны. Он также обвинил власти Ирана в якобы убийствах раненых протестующих в больницах, а иногда — медиков, оказывавших им помощь.

По словам госсекретаря США, описанные им действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности. Эти утверждения он озвучил, отвечая на вопрос о военной деятельности США через португальскую авиабазу Лажеш.

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Операции через базу Лажеш

Вопрос касался полетов самолетов-заправщиков, истребителей и беспилотников, а также того, было ли правительство Португалии проинформировано о характере миссии. Рубио отказался комментировать внутреннюю процедуру, связанную с прокуратурой Португалии.

Он заявил, что у Вашингтона с Лиссабоном и другими союзниками по НАТО есть устоявшиеся договоренности, регулирующие присутствие американских военных и использование баз. По словам Рубио, США соблюдают эти протоколы и не нарушают суверенитет союзников.

Рубио также назвал Португалию важным союзником и защитил стратегическую роль НАТО для США. По его словам, Альянс позволяет Вашингтону сохранять присутствие в Европе и проецировать силу в других частях мира в условиях кризиса или непредвиденных обстоятельств.

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