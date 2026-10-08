在爱沙尼亚，爱沙尼亚基督教东正教会和位于伊达-维鲁县库雷迈埃的皮赫季察修道院，就一项要求其与莫斯科切断行政联系的法律向欧洲人权法院提起申诉。据ERR News报道。

法律要求

爱沙尼亚最高法院6月8日维持了该法律，并将其解释为禁止与莫斯科保持行政联系，而非宗教联系。教会必须在12月28日前切断行政联系并任命一名新的都主教。

律师阿图尔·克尼亚泽夫表示，如果未满足相关要求，内政部长打算向法院申请强制解散该教会和修道院。《教会和堂区法》修正案于2026年6月27日生效，给予宗教团体六个月时间遵守新要求。

教会代表的立场

克尼亚泽夫表示，在其委托人看来，要求改变教会章程及其联系，实际上迫使信徒放弃其教派身份。教会的另一名代表、律师史蒂文-赫里斯托·埃韦斯图斯强调，法院裁决所依据的“行政联系”概念并未在法律文本中明确出现。

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最高法院17名法官中有6人，包括法院院长，发表了不同意见。他们认为，该法律不符合司法确定性的要求。教会代表还表示，爱沙尼亚没有任何政府机构认定教会或修道院存在违法行为。

与莫斯科牧首区的联系

爱沙尼亚基督教东正教会此前名为莫斯科牧首区爱沙尼亚东正教会，于2025年3月从名称中删除了对莫斯科牧首区的提及。同时，爱沙尼亚内政部认为此举不足，因为该教会章程规定，作出重要决定需要莫斯科牧首基里尔签字。

爱沙尼亚有两大东正教会：爱沙尼亚基督教东正教会和爱沙尼亚使徒东正教会，后者在历史上与君士坦丁堡而非莫斯科有关联。

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