W Estonii Estoński Chrześcijański Kościół Prawosławny oraz klasztor Pühtitsa w Kuremäe, w prowincji Ida-Viru, złożyły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawę zobowiązującą je do zerwania więzi administracyjnych z Moskwą. Poinformował o tym ERR News.

Wymogi ustawy

8 czerwca Sąd Najwyższy Estonii utrzymał ustawę w mocy, interpretując ją jako zakaz więzi administracyjnych, a nie religijnych, z Moskwą. Kościół musi do 28 grudnia zerwać więzi administracyjne i powołać nowego metropolitę.

Według prawnika Artura Kniazeva, jeśli wymogi nie zostaną spełnione, minister spraw wewnętrznych zamierza zwrócić się do sądu o przymusowe rozwiązanie kościoła i klasztoru. Nowelizacje ustawy o kościołach i parafiach weszły w życie 27 czerwca 2026 roku, dając związkom religijnym sześć miesięcy na spełnienie nowych wymogów.

Stanowisko przedstawicieli kościoła

Kniazev oświadczył, że wymóg zmiany statutów i więzi kościoła, zdaniem jego klientów, faktycznie zmusza wiernych do rezygnacji z ich tożsamości wyznaniowej. Inny przedstawiciel kościoła, prawnik Steven-Hristo Evestus, podkreślił, że pojęcie więzi administracyjnych, na którym opiera się orzeczenie sądu, nie jest wprost zawarte w tekście ustawy.

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Sześcioro z 17 sędziów Sądu Najwyższego, w tym przewodniczący sądu, wyraziło zdanie odrębne. Uznali oni, że ustawa nie spełnia wymogu pewności prawa. Przedstawiciele kościoła oświadczyli również, że żaden organ władzy Estonii nie stwierdził bezprawnych działań ze strony kościoła lub klasztoru.

Więzi z Patriarchatem Moskiewskim

Estoński Chrześcijański Kościół Prawosławny, wcześniej znany jako Estoński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, w marcu 2025 roku usunął ze swojej nazwy wzmiankę o Patriarchacie Moskiewskim. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii uznało ten krok za niewystarczający, ponieważ statut kościoła przewidywał konieczność podpisu patriarchy moskiewskiego Cyryla dla podejmowania ważnych decyzji.

W Estonii działają dwa duże kościoły prawosławne: Estoński Chrześcijański Kościół Prawosławny oraz Estoński Apostolski Kościół Prawosławny, który historycznie jest związany z Konstantynopolem, a nie z Moskwą.

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