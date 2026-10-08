Korea Południowa 8 października po raz pierwszy przeprowadziła próbny start hipersonicznego pojazdu szybującego własnej konstrukcji. Test obserwował prezydent Lee Jae-myung. Miejsca startu nie ujawniono, informuje Korea Herald.

Przebieg testu

Start przeprowadziła południowokoreańska Agencja Rozwoju Obronności, państwowa instytucja odpowiedzialna za tworzenie głównych systemów uzbrojenia. Według władz pojazd został wyniesiony przez rakietę nośną na zadaną wysokość, oddzielił się od niej i wykonał zaplanowany lot hipersoniczny.

Następnie pojazd szybujący obniżył lot do niższej wysokości, wykonywał manewry pionowe i poziome oraz precyzyjnie trafił w wyznaczony cel. Hipersoniczne pojazdy szybujące, w przeciwieństwie do pocisków balistycznych o bardziej przewidywalnej trajektorii, mogą manewrować podczas lotu i poruszać się na stosunkowo niskich wysokościach. Utrudnia to ich wykrywanie, śledzenie i przechwytywanie.

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Nowe możliwości uderzeniowe

Po oddzieleniu od nosiciela takie systemy zwykle poruszają się w kierunku celu z prędkością przekraczającą Mach 5. Administracja prezydenta oświadczyła, że dzięki swojej prędkości i nieprzewidywalnej trajektorii nowa broń może stać się kluczowym zasobem strategicznym i wzmocnić zdolności odstraszania kraju na Półwyspie Koreańskim.

Po teście Lee obejrzał również balistyczny pocisk Hyunmoo-5 dużej mocy, opracowany do rażenia umocnionych celów podziemnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rozwoju Obronności, pierwszy zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Kang Gon-jak, minister obrony Kang Shin-chul oraz szef Administracji Zakupów Obronnych Lee Yong-chul.

To pierwszy znany przypadek osobistej obecności Lee podczas testów rakietowych. Rząd Korei Południowej dąży także do wzmocnienia własnych zdolności wojskowych w ramach przygotowań do przekazania Seulowi operacyjnej kontroli nad wojskami w czasie wojny, która obecnie pozostaje w gestii Połączonego Dowództwa Sił Korei Południowej i USA.

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