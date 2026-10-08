Південна Корея вперше випробувала власний гіперзвуковий планерний блок — Korea Herald

Південна Корея 8 жовтня вперше провела випробувальний запуск гіперзвукового планерного блока власної розробки. За тестом спостерігав президент Лі Чже Мьон. Місце запуску не розкрили, повідомляє Korea Herald.

Перебіг випробування

Запуск провело Агентство оборонних розробок Південної Кореї — державна установа, що відповідає за створення основних систем озброєння. За даними влади, апарат за допомогою ракети-носія піднявся на задану висоту, відокремився від неї та виконав запланований гіперзвуковий політ.

Після цього планерний блок знизився на нижчу висоту, здійснював вертикальні й горизонтальні маневри та точно вразив визначену ціль. Гіперзвукові планерні блоки, на відміну від балістичних ракет із більш передбачуваною траєкторією, можуть маневрувати під час польоту та рухатися на порівняно низьких висотах. Це ускладнює їхнє виявлення, супровід і перехоплення.

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Нові ударні можливості

Такі системи після відокремлення від носія зазвичай рухаються до цілі зі швидкістю понад п’ять махів. У президентській адміністрації заявили, що нове озброєння завдяки швидкості та непередбачуваній траєкторії може стати ключовим стратегічним активом і посилити стримувальні можливості країни на Корейському півострові.

Після випробування Лі також оглянув балістичну ракету Hyunmoo-5 великої потужності, розроблену для ураження укріплених підземних цілей. На заході були присутні представники Агентства оборонних розробок, перший заступник радника з національної безпеки Кан Гон Чжак, міністр оборони Кан Сін Чхоль та керівник Адміністрації оборонних закупівель Лі Йон Чхоль.

Це перший відомий випадок особистої присутності Лі на ракетних випробуваннях. Уряд Південної Кореї також прагне посилити власні військові спроможності в межах підготовки до передачі Сеулу оперативного контролю над військами у воєнний час, який нині залишається за Командуванням об’єднаних сил Південної Кореї та США.

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