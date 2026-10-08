Южная Корея 8 октября впервые провела испытательный запуск гиперзвукового планирующего блока собственной разработки. За испытанием наблюдал президент Ли Чжэ Мён. Место запуска не раскрывается, сообщает Korea Herald.

Ход испытания

Запуск провело Агентство оборонных разработок Южной Кореи — государственное учреждение, отвечающее за создание основных систем вооружения. По данным властей, аппарат с помощью ракеты-носителя поднялся на заданную высоту, отделился от нее и выполнил запланированный гиперзвуковой полет.

После этого планирующий блок снизился на меньшую высоту, совершал вертикальные и горизонтальные маневры и точно поразил определенную цель. Гиперзвуковые планирующие блоки, в отличие от баллистических ракет с более предсказуемой траекторией, могут маневрировать во время полета и двигаться на сравнительно низких высотах. Это затрудняет их обнаружение, сопровождение и перехват.

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Новые ударные возможности

Такие системы после отделения от носителя обычно движутся к цели со скоростью свыше пяти махов. В президентской администрации заявили, что новое вооружение благодаря скорости и непредсказуемой траектории может стать ключевым стратегическим активом и усилить возможности сдерживания страны на Корейском полуострове.

После испытания Ли также осмотрел баллистическую ракету большой мощности Hyunmoo-5, разработанную для поражения укрепленных подземных целей. На мероприятии присутствовали представители Агентства оборонных разработок, первый заместитель советника по национальной безопасности Кан Гон Чжак, министр обороны Кан Син Чхоль и глава Администрации оборонных закупок Ли Ён Чхоль.

Это первый известный случай личного присутствия Ли на ракетных испытаниях. Правительство Южной Кореи также стремится усилить собственные военные возможности в рамках подготовки к передаче Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время, который сейчас остается за Командованием объединенных сил Южной Кореи и США.

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