韩国于10月8日首次进行了国产高超音速滑翔飞行器的试射。总统李在明观看了此次测试。发射地点未被披露，据《韩国先驱报》报道。

测试过程

此次发射由韩国国防科学研究所实施，该机构是负责研发主要武器系统的国家机构。据韩国政府称，该飞行器借助运载火箭升至预定高度后与其分离，并完成了计划中的高超音速飞行。

随后，该滑翔飞行器降至较低高度，进行了垂直和水平机动，并精确命中指定目标。与轨迹更为可预测的弹道导弹不同，高超音速滑翔飞行器能够在飞行中机动，并在相对较低的高度飞行。这使其更难被探测、跟踪和拦截。

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新的打击能力

此类系统在与运载工具分离后，通常以超过5马赫的速度飞向目标。总统府表示，新型武器凭借其速度和不可预测的轨迹，可能成为关键战略资产，并增强韩国在朝鲜半岛的威慑能力。

测试结束后，李在明还视察了大威力弹道导弹“玄武-5”，该导弹旨在打击加固的地下目标。国防科学研究所代表、国家安全事务首席副顾问姜贡扎克、国防部长姜信哲以及防卫事业厅厅长李永哲出席了活动。

这是已知的李在明首次亲自出席导弹测试。韩国政府也正寻求加强自身军事能力，以准备将战时部队作战指挥权移交首尔；该指挥权目前仍由韩美联合司令部掌握。

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