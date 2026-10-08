Duńska grupa żeglugowa Maersk poinformowała, że od 12 października podniesie awaryjną dopłatę paliwową (EFS) do 20% z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podwyższona dopłata będzie stosowana do wszystkich operacji odbioru ładunków eksportowych i dostawy ładunków importowych.

Przegląd dopłaty

Jak podaje Asharq Al-Awsat, firma ogłosiła zmianę w swoim oświadczeniu. Maersk zaznaczył również, że będzie regularnie dokonywać przeglądu wysokości awaryjnej dopłaty paliwowej.

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