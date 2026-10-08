Датская судоходная группа Maersk заявила, что с 12 октября повысит экстренную топливную надбавку (EFS) до 20% из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Повышенная надбавка будет применяться ко всем операциям по забору экспортных грузов и доставке импортных грузов.

Пересмотр надбавки

Как сообщает Asharq Al-Awsat, компания объявила об изменении в своем заявлении. Maersk также отметила, что будет регулярно пересматривать размер экстренной топливной надбавки.

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Рост цен на нефть

В четверг цены на нефть выросли на фоне опасений относительно поставок с Ближнего Востока. Издание связывает это с увеличением нападений на судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе. Среди других факторов оно называет сокращение добычи в США из-за урагана, который угрожал морскому производству.

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