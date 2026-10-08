В Эстонии Эстонская христианская православная церковь и Пюхтицкий монастырь в Куремяэ, уезд Ида-Вирумаа, подали жалобы в Европейский суд по правам человека на закон, обязывающий их разорвать административные связи с Москвой. Об этом сообщает ERR News.

Требования закона

Верховный суд Эстонии 8 июня поддержал закон, истолковав его как запрет административных, а не религиозных связей с Москвой. Церковь должна до 28 декабря разорвать административные связи и назначить нового митрополита.

По словам адвоката Артура Князева, если требования не будут выполнены, министр внутренних дел намерен обратиться в суд по вопросу принудительного роспуска церкви и монастыря. Поправки к Закону о церквях и приходах вступили в силу 27 июня 2026 года, предоставив религиозным объединениям шесть месяцев для выполнения новых требований.

Позиция представителей церкви

Князев заявил, что требование изменить уставы и связи церкви, по мнению его клиентов, фактически вынуждает верующих отказаться от их конфессиональной идентичности. Другой представитель церкви, адвокат Стивен-Христо Эвестус, подчеркнул, что понятие административных связей, на котором основано решение суда, прямо не содержится в тексте закона.

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Шестеро из 17 судей Верховного суда, включая председателя суда, высказали особое мнение. Они считали, что закон не соответствует требованию правовой определенности. Представители церкви также заявили, что ни один орган власти Эстонии не установил противоправных действий со стороны церкви или монастыря.

Связи с Московским патриархатом

Эстонская христианская православная церковь, ранее известная как Эстонская православная церковь Московского патриархата, в марте 2025 года убрала из названия упоминание о Московском патриархате. В то же время Министерство внутренних дел Эстонии признало этот шаг недостаточным, поскольку устав церкви предусматривал необходимость подписи Московского патриарха Кирилла для принятия важных решений.

В Эстонии действуют две крупные православные церкви: Эстонская христианская православная церковь и Эстонская апостольская православная церковь, которая исторически связана с Константинополем, а не с Москвой.

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