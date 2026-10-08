W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim, na północny wschód od Warszawy, 15-letni były uczeń zabił 37-letnią opiekunkę i ranił dwie inne osoby. Cyprus Mail informuje o tym, powołując się na polską policję.

Atak w szkole podstawowej

Według rzeczniczki policji Katarzyny Kucharskiej napastnik najpierw zaatakował opiekunkę ostrym narzędziem. Dyrektor usłyszał krzyki i próbował powstrzymać napastnika z pomocą nauczyciela. Obaj zostali ranni.

Rzeczniczka polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka oświadczyła, że życiu rannych nic nie zagraża. Według niej napastnik wcześniej uczył się w tej szkole podstawowej, a obecnie jest uczniem szkoły zawodowej. Miał przy sobie trzy noże. Motywy ataku nie zostały dotąd ustalone.

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Inne incydenty w szkołach

W środę policja w mieście Sierpc w północno-centralnej Polsce zatrzymała 17-letniego chłopca, który mówił o zamiarze zrobienia czegoś niebezpiecznego na terenie szkoły. Według ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego nauczyciele zgłosili to policji, która znalazła przy nastolatku dwa noże. Dane z urządzeń elektronicznych również wskazywały na wyszukiwanie w internecie informacji dotyczących organizacji brutalnego ataku.

Tego samego dnia w Ostrołęce, w północno-wschodniej Polsce, w wyniku ataku nożem w szkole rannych zostało 10 osób, w tym 19-letni podejrzany. Policja zatrzymała go wkrótce po incydencie.

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