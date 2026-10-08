В начальной школе в Лещидол-Новинах Вышкувского повета к северо-востоку от Варшавы 15-летний бывший ученик убил 37-летнюю сотрудницу по уходу и ранил еще двух человек. Об этом со ссылкой на польскую полицию сообщает Cyprus Mail.

Нападение в начальной школе

По словам пресс-секретаря полиции Катажины Кухарской, нападавший сначала атаковал сотрудницу по уходу острым предметом. Директор услышал крики и попытался остановить нападавшего с помощью учителя. Оба получили ранения.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что жизни раненых ничего не угрожает. По ее словам, нападавший ранее учился в этой начальной школе, а сейчас является учащимся профессионального училища. При нем было три ножа. Мотивы нападения пока не установлены.

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Представитель правительства сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание.

Другие инциденты в школах

В среду полиция в городе Серпц в северо-центральной части Польши задержала 17-летнего юношу, который говорил о намерении сделать что-то опасное на территории школы. По словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, учителя сообщили об этом полиции, которая нашла у подростка два ножа. Данные с электронных устройств также указывали на поиск в интернете информации об организации насильственного нападения.

В тот же день в Остроленке на северо-востоке Польши в результате нападения с ножом в школе пострадали 10 человек, среди которых был и 19-летний подозреваемый. Полиция задержала его вскоре после инцидента.

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