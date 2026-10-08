У Польщі 15-річний колишній учень убив працівницю школи — Cyprus Mail

У початковій школі в Лещидол-Новінах Вишкувського повіту на північний схід від Варшави 15-річний колишній учень убив 37-річну доглядальницю та поранив ще двох людей. Про це з посиланням на польську поліцію повідомляє Cyprus Mail.

Напад у початковій школі

За словами речниці поліції Катажини Кухарської, першою нападник атакував доглядальницю гострим предметом. Директор почув крики й спробував зупинити нападника за допомогою вчителя. Обоє зазнали поранень.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що життю поранених нічого не загрожує. За її словами, нападник раніше навчався в цій початковій школі, а нині є учнем професійного училища. Він мав при собі три ножі. Мотиви нападу наразі не встановлені.

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Речник уряду повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду.

Інші інциденти у школах

У середу поліція в місті Сєрпц у північно-центральній частині Польщі затримала 17-річного юнака, який говорив про намір зробити щось небезпечне на території школи. За словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, вчителі повідомили про це поліцію, яка знайшла у підлітка два ножі. Дані з електронних пристроїв також свідчили про пошуки в інтернеті інформації щодо організації насильницького нападу.

Того ж дня в Остроленці на північному сході Польщі внаслідок нападу з ножем у школі постраждали 10 людей, серед яких був і 19-річний підозрюваний. Поліція затримала його невдовзі після інциденту.

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