Екскерівник Крістіан Red Bull Горнер отримав майже €118 млн після звільнення

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Колишній керівник і генеральний директор команди «Ред Булл» Крістіан Горнер отримав майже 118 млн євро після відходу з посад.

Згідно з фінансовою звітністю, Горнер отримав 39,19 млн євро компенсації за звільнення та ще 5,2 млн євро зарплати до моменту відходу. Окремо компанія Red Bull Technology виплатила менеджеру 78,38 млн євро компенсації та 10,56 млн євро зарплати.

У підсумку загальний обсяг компенсаційних виплат Крістіану Горнеру за втрату посад у двох компаніях склав 117,56 млн євро.

Водночас Горнер обіймав керівні посади також у Red Bull Powertrains та Red Bull Advanced Technologies. Утім, ці компанії у своїй звітності зазначили, що відповідні функціонери отримували зарплати в інших компаніях групи «Ред Булл».

Крістіан Горнер очолив австрійську стайню перед сезоном-2005 і зумів перетворити команду на одного з грандів Формули-1.

Під його керівництвом «Ред Булл» завоював вісім чемпіонських титулів та шість Кубків конструкторів.

Однак влітку минулого року Горнер залишив команду. Його відхід відбувся на тлі напружених взаємин з іншими функціонерами та чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном.

У чемпіонаті Формули-1 сезону-2026 Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився на першій позиції загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок.

Його напарник Джордж Расселл має 236 пунктів, тоді як третю позицію посідає гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон, в активі якого 214 балів.

Макс Ферстаппен ділить п’яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом із «Макларена». Попереду них розташувався Шарль Леклер із «Феррарі», який набрав 191 очко.

У Кубку конструкторів лідирує «Мерседес». Німецько-британська команда вже набрала 556 очок. Друге місце посідає «Феррарі» з 405 балами, а третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Наступного тижня сезон-2026 продовжиться Гран-прі Сінгапуру. Етап відбудеться 9–11 жовтня та цього разу включатиме спринт і основну гонку.

У п’ятницю заплановані єдина вільна практика та кваліфікація до спринту. У суботу відбудуться спринт та основна кваліфікація, а в неділю гонщики проведуть головну гонку.

Минулого року перемогу на Гран-прі Сінгапуру здобув Джордж Расселл.

Деталі його звільнення та фінансові виплати оприлюднив британський торговий реєстр Companies House.

У Мілтон-Кінсі, Велика Британія, команда Red Bull продовжила контракт із французьким пілотом Ізаком Аджаром на сезон Формули-1 2027 року. Він і надалі виступатиме за команду разом із чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном, тож склад Red Bull наступного сезону не зміниться.

Новозеландський пілот Ліам Лоусон цього вікенду виступить за Red Bull на Гран-прі Нідерландів у Зандворті. Він замінить Ісака Хаджара, який травмував зап’ястя під час тренування. Лоусон заявив, що не вважає повернення до основної команди приводом для реваншу після торішнього пониження.

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