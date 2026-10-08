Бывший руководитель и генеральный директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер получил почти 118 млн евро после ухода с должностей.

Согласно финансовой отчетности, Хорнер получил 39,19 млн евро в качестве компенсации за увольнение и еще 5,2 млн евро в виде заработной платы за период до ухода. Отдельно компания Red Bull Technology выплатила менеджеру 78,38 млн евро компенсации и 10,56 млн евро заработной платы.

В итоге общий объем компенсационных выплат Кристиану Горнеру за уход с должностей в двух компаниях составил 117,56 млн евро.

В то же время Горнер занимал руководящие должности также в Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies. Впрочем, эти компании в своей отчетности указали, что соответствующие должностные лица получали зарплату в других компаниях группы «Ред Булл».

Кристиан Горнер возглавил австрийскую команду перед сезоном-2005 и сумел превратить её в одного из грандов Формулы-1.

Под его руководством «Ред Булл» завоевал восемь чемпионских титулов и шесть Кубков конструкторов.

Однако летом прошлого года Хорнер покинул команду. Его уход произошёл на фоне напряжённых отношений с другими руководителями и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

В чемпионате Формулы-1 сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» закрепился на первой позиции общего зачёта. Итальянский пилот набрал 320 очков.

Его напарник Джордж Расселл имеет 236 очков, тогда как третье место занимает гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, на счету которого 214 очков.

Макс Ферстаппен делит пятое место с действующим чемпионом Ландо Норрисом из «Макларена». Впереди них расположился Шарль Леклер из «Феррари», набравший 191 очко.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес». Немецко-британская команда уже набрала 556 очков. Второе место занимает «Феррари» с 405 очками, а третьим остаётся «Макларен», пилоты которого в сумме набрали 316 очков.

На следующей неделе сезон-2026 продолжится Гран-при Сингапура. Этап состоится 9–11 октября и на этот раз будет включать спринт и основную гонку.

В пятницу запланированы единственная свободная практика и квалификация к спринту. В субботу состоятся спринт и основная квалификация, а в воскресенье гонщики проведут главную гонку.

В прошлом году победу на Гран-при Сингапура одержал Джордж Расселл.

Детали его увольнения и финансовые выплаты обнародовал британский торговый реестр Companies House.

В Милтон-Кинсе, Великобритания, команда Red Bull продлила контракт с французским пилотом Изаком Аджаром на сезон Формулы-1 2027 года. Он и в дальнейшем будет выступать за команду вместе с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, поэтому состав Red Bull в следующем сезоне не изменится.

Новозеландский пилот Лиам Лоусон в эти выходные выступит за Red Bull на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Он заменит Исака Хаджара, который травмировал запястье во время тренировки. Лоусон заявил, что не считает возвращение в основную команду поводом для реванша после прошлогоднего понижения.

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