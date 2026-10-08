据波兰警方消息，华沙东北部维什库夫县莱什奇杜乌-诺维内的一所小学内，一名15岁的前学生杀害了一名37岁的护理员，并致另外两人受伤。《塞浦路斯邮报》报道。

小学袭击事件

警方发言人卡塔日娜·库哈尔斯卡表示，袭击者首先用锐器袭击了护理员。校长听到呼救声后，在一名教师的帮助下试图制止袭击者。两人均受伤。

波兰内政部发言人卡罗琳娜·加韦茨卡表示，伤者没有生命危险。她说，袭击者此前曾在这所小学就读，目前是一所职业学校的学生。他随身携带三把刀。袭击动机尚未确定。

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政府发言人称，波兰总理唐纳德·图斯克已召集紧急会议。

学校内的其他事件

周三，波兰中北部城市谢尔普茨的警方拘留了一名17岁少年，他曾表示打算在校园内做危险的事情。内政部长马尔钦·凯尔温斯基称，教师将此事报告给警方，警方在这名少年身上发现两把刀。电子设备中的数据也显示，他曾在互联网上搜索有关组织暴力袭击的信息。

同一天，在波兰东北部奥斯特罗文卡，一所学校发生持刀袭击事件，造成10人受伤，其中包括19岁的嫌疑人。警方在事件发生后不久将其拘留。

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