美国制裁17艘与伊朗有关的油轮——CNBC

美国财政部对另外17艘船舶实施制裁。根据其掌握的数据，这些船舶与伊朗用于从该国运输石油和天然气的“影子船队”有关。这些限制措施是美国对德黑兰实施经济施压行动的一部分，该行动名为“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）。

对石油运输的限制

新制裁旨在进一步限制伊朗运输石油和石化产品并从中获取收入的能力。据CNBC报道，这17艘船舶均首次被列入制裁名单。它们注册于十多个司法管辖区，并且据美国财政部称，曾运输数百万桶伊朗原油、石油产品和石化产品。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，该部门正在剥夺德黑兰当局用于在该地区发动战争的资金，并将继续识别协助销售伊朗石油的人员。他还强调，美国将对协助规避制裁的个人动用全部权限。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

哪些船舶受到制裁

受到限制的船舶包括悬挂瓦努阿图国旗的油轮TINA 5。根据美国财政部的数据，该船8月运输了超过150万桶伊朗原油。该部门称，悬挂科摩罗国旗的液化气运输船SOGL自2025年9月以来运输了超过200万桶伊朗丙烷和丁烷。

根据美国财政部的数据，另一艘悬挂喀麦隆国旗的油轮SHENZHEN自2025年11月以来运输了超过350万桶伊朗原油。该部门表示，制裁针对伊朗影子船队的剩余部分，并补充了已经生效的限制措施。

一名美国财政部官员还表示，由于美国对伊朗港口的封锁，该国已停止石油装卸。CNBC援引的Kpler数据显示，自8月25日以来，伊朗一直没有装载用于出口的原油。

关注我们在