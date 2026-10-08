USA nałożyły sankcje na 17 tankowców powiązanych z Iranem — CNBC

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 17 dodatkowych statków, które według jego danych są powiązane z irańską „flotą cieni” wykorzystywaną do transportu ropy i gazu z kraju. Ograniczenia są częścią amerykańskiej kampanii presji gospodarczej na Teheran o nazwie Operation Economic Outcast.

Ograniczenia w transporcie ropy

Nowe sankcje mają dodatkowo ograniczyć możliwości Iranu w zakresie transportowania ropy i produktów petrochemicznych oraz czerpania z nich dochodów. Jak informuje CNBC, wszystkie 17 statków po raz pierwszy wpisano na listę sankcyjną. Są one zarejestrowane w ponad tuzinie jurysdykcji i według Departamentu Skarbu USA przewiozły miliony baryłek irańskiej ropy naftowej, produktów ropopochodnych i produktów petrochemicznych.

Minister skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że resort pozbawia władze w Teheranie środków, których używają do prowadzenia wojny w regionie, i będzie nadal identyfikować osoby ułatwiające sprzedaż irańskiej ropy. Podkreślił również, że Stany Zjednoczone wykorzystają pełny zakres swoich uprawnień wobec osób pomagających obchodzić sankcje.

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Jakie statki objęto sankcjami

Wśród jednostek objętych ograniczeniami znalazł się tankowiec TINA 5 pływający pod banderą Vanuatu. Według Departamentu Skarbu USA w sierpniu przewiózł on ponad 1,5 mln baryłek irańskiej ropy naftowej. Gazowiec SOGL pływający pod banderą Komorów od września 2025 roku przewiózł ponad 2 mln baryłek irańskiego propanu i butanu, jak twierdzi resort.

Inny tankowiec, SHENZHEN pływający pod banderą Kamerunu, według amerykańskiego Departamentu Skarbu od listopada 2025 roku transportował ponad 3,5 mln baryłek irańskiej ropy naftowej. Resort oświadczył, że sankcje są wymierzone w pozostałości irańskiej floty cieni i uzupełniają już obowiązujące ograniczenia.

Urzędnik Departamentu Skarbu USA oświadczył również, że z powodu amerykańskiej blokady irańskich portów kraj zaprzestał załadunku i rozładunku ropy. Dane Kpler, na które powołuje się CNBC, wskazują, że Iran nie ładował ropy naftowej na eksport od 25 sierpnia.

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