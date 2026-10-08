США запровадили санкції проти 17 танкерів, пов’язаних з Іраном — CNBC

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 17 додаткових суден, які, за його даними, пов’язані з іранським «тіньовим флотом» для перевезення нафти й газу з країни. Обмеження є частиною американської кампанії економічного тиску на Тегеран під назвою Operation Economic Outcast.

Обмеження для перевезень нафти

Нові санкції мають додатково обмежити можливості Ірану транспортувати та отримувати прибутки від нафти й нафтохімічної продукції. Як повідомляє CNBC, усі 17 суден внесли до санкційного списку вперше. Вони зареєстровані у понад десятку юрисдикцій і, за даними американського Мінфіну, перевозили мільйони барелів іранської нафти, нафтопродуктів та нафтохімічної продукції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство позбавляє владу в Тегерані коштів, які вона використовує для ведення війни в регіоні, та продовжить виявляти тих, хто сприяє продажу іранської нафти. Він також наголосив, що Сполучені Штати застосовуватимуть повний обсяг повноважень проти осіб, які допомагають обходити санкції.

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Які судна потрапили під санкції

Серед суден, що потрапили під обмеження, — танкер TINA 5 під прапором Вануату. За даними Мінфіну США, у серпні він перевіз понад 1,5 млн барелів іранської сирої нафти. Газовий танкер SOGL під прапором Коморських Островів, за твердженням відомства, від вересня 2025 року перевіз понад 2 млн барелів іранських пропану та бутану.

Ще один танкер, SHENZHEN під прапором Камеруну, за даними американського Мінфіну, з листопада 2025 року транспортував понад 3,5 млн барелів іранської сирої нафти. У відомстві заявили, що санкції спрямовані проти залишків іранського тіньового флоту та доповнюють уже чинні обмеження.

Посадовець Мінфіну США також заявив, що через американську блокаду іранських портів країна припинила завантаження та вивантаження нафти. Дані Kpler, на які посилається CNBC, свідчать, що Іран не завантажував сиру нафту на експорт від 25 серпня.

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