США ввели санкции против 17 танкеров, связанных с Ираном — CNBC

Министерство финансов США ввело санкции против 17 дополнительных судов, которые, по его данным, связаны с иранским «теневым флотом» для перевозки нефти и газа из страны. Ограничения являются частью американской кампании экономического давления на Тегеран под названием Operation Economic Outcast.

Ограничения на перевозки нефти

Новые санкции должны дополнительно ограничить возможности Ирана транспортировать нефть и нефтехимическую продукцию и получать от них доходы. Как сообщает CNBC, все 17 судов впервые внесены в санкционный список. Они зарегистрированы более чем в десятке юрисдикций и, по данным американского Минфина, перевозили миллионы баррелей иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство лишает власти в Тегеране средств, которые они используют для ведения войны в регионе, и продолжит выявлять тех, кто способствует продаже иранской нефти. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут применять весь объем своих полномочий против лиц, помогающих обходить санкции.

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Какие суда попали под санкции

Среди судов, попавших под ограничения, — танкер TINA 5 под флагом Вануату. По данным Минфина США, в августе он перевез более 1,5 млн баррелей иранской сырой нефти. Газовый танкер SOGL под флагом Коморских Островов, по утверждению ведомства, с сентября 2025 года перевез более 2 млн баррелей иранских пропана и бутана.

Еще один танкер, SHENZHEN под флагом Камеруна, по данным американского Минфина, с ноября 2025 года транспортировал более 3,5 млн баррелей иранской сырой нефти. В ведомстве заявили, что санкции направлены против остатков иранского теневого флота и дополняют уже действующие ограничения.

Чиновник Минфина США также заявил, что из-за американской блокады иранских портов страна прекратила загрузку и разгрузку нефти. Данные Kpler, на которые ссылается CNBC, свидетельствуют, что Иран не загружал сырую нефть на экспорт с 25 августа.

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