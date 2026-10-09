В немецком регионе Верхний Пфальц в Баварии во время плановой проверки огнестрельного оружия были застрелены два сотрудника районного управления Ноймаркта — женщина и мужчина.

Вооруженный подозреваемый забаррикадировался в доме в Бернгау (район Ноймаркт в Верхнем Пфальце) вплоть до поздней ночи.

Около 3 часов ночи полиция сообщила о штурме и задержании подозреваемого. 60-летний мужчина получил легкие ранения в ногу. Как заявила пресс-секретарь управления полиции Верхнего Пфальца: «На данный момент невозможно предоставить какую-либо информацию о мотиве преступления».

По имеющейся информации, мужчина якобы застрелил двух сотрудников во время плановой проверки в четверг после обеда. Сначала полиция сообщала, что один сотрудник погиб, а другой получил серьёзные ранения. Поздно вечером того же дня пресс-секретарь управления полиции Верхнего Пфальца подтвердила, что коллега-женщина, о которой сначала сообщалось как о тяжело раненой, также скончалась.

«Мы предполагаем, что она скончалась мгновенно в результате выстрела», — отметила пресс-секретарь. Это подтверждают обстоятельства, при которых было обнаружено тело. Его уже вынесли из дома, где по-прежнему находился подозреваемый. Полиция пока не обнародовала никаких дополнительных подробностей о личностях жертв.

Представители властей не ожидают, что подозреваемый убил или ранил других людей, а также не считают, что он в настоящее время представляет угрозу для кого-либо. «В его непосредственном окружении нет других лиц, находящихся в опасности», — отметил пресс-секретарь.

Около 14:00 полиция и спасательные службы получили несколько экстренных звонков из-за звуков выстрелов. Полиция начала масштабную операцию и оцепила здание. В Бернгау прибыло подразделение специального назначения, в том числе бронированный автомобиль, также был задействован полицейский вертолёт. Жителям рекомендовали оставаться в помещениях или, по крайней мере, держаться подальше от оцепленной зоны вокруг дома подозреваемого.

По данным полиции, это была плановая проверка владельца оружия. Такая проверка предусматривает проверку правильности хранения оружия. Оружие не намеревались конфисковать. До сих пор остается непонятным, почему подозреваемый открыл огонь по сотрудникам.

Об этом сообщает Spiegel.

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