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У німецькому регіоні Верхній Пфальц у Баварії під час планової перевірки вогнепальної зброї застрелили двох працівників районного управління Ноймаркта — жінку та чоловіка.

Озброєний підозрюваний забарикадувався в будинку в Бернгау (район Ноймаркт у Верхньому Пфальці) аж до пізньої ночі.

Близько 3-ї години ночі поліція повідомила про штурм і затримання підозрюваного. 60-річний чоловік отримав легкі поранення у ногу. Як заявила речниця управління поліції Верхнього Пфальца: "Наразі не можна надати жодної інформації щодо мотиву злочину".

За наявною інформацією, чоловік нібито застрелив двох співробітників під час планової перевірки у четвер після обіду. Спочатку поліція повідомляла, що один співробітник загинув, а інший отримав серйозні поранення. Пізно ввечері того ж дня речниця управління поліції Верхнього Пфальца підтвердила, що колега-жінка, про яку спочатку повідомлялося як про тяжко поранену, також померла.

"Ми припускаємо, що вона померла миттєво внаслідок пострілу", – зазначила речниця. Це підтверджують обставини, за яких було знайдено тіло. Його вже вилучили з будинку, де все ще перебував підозрюваний. Поліція поки що не оприлюднила жодних додаткових подробиць щодо осіб жертв.

Представники влади не очікують, що підозрюваний вбив або поранив інших людей, а також не вважають, що він наразі становить загрозу для когось. "У його безпосередньому оточенні немає інших осіб, які перебувають у небезпеці", – зазначив речник.

Близько 14:00 поліція та служби порятунку отримали кілька екстрених дзвінків через звуки пострілів. Поліція розпочала масштабну операцію та оточила будівлю. До Бернгау прибув підрозділ спеціального призначення, у тому числі броньований автомобіль, також було задіяно поліцейський вертоліт. Мешканцям рекомендували залишатися в приміщеннях або принаймні триматися подалі від оточеної зони навколо будинку підозрюваного.

За даними поліції, це була планова перевірка власника зброї. Така перевірка передбачає перевірку правильності зберігання зброї. Зброю не мали намір конфіскувати. Досі залишається незрозумілим, чому підозрюваний відкрив вогонь по службовцях.

Про це повідомляє Spiegel.

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