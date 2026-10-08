欧盟贸易委员马罗什·谢夫乔维奇已抵达北京，就欧盟不断扩大的对华贸易逆差与中国举行会谈。在与中国商务部部长王文涛为期两天的会晤期间，双方还将讨论中国对稀土及其他关键矿产出口的限制，据半岛电视台报道。

日均逆差超过10亿欧元

此次会谈是在就贸易失衡进行了数月讨论后举行的。据该媒体报道，欧盟对华贸易逆差每天超过10亿欧元。谢夫乔维奇曾表示，他希望在10月前取得切实成果，并获得某种可在布鲁塞尔会议上向欧盟领导人展示的承诺。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩上个月在欧洲议会表示，与中国的贸易失衡已达到转折点。她称，欧洲将动用一切可用工具，以恢复双边关系的平衡。

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围绕混合动力汽车的争议

中国企业正日益积极地与欧洲主要汽车制造商竞争。据英国《金融时报》报道，北京拒绝了欧盟提出的自愿限制中国混合动力汽车出口的请求。该报援引两名外交官的话称，欧盟委员会目前希望争取中国同意欧盟采取单方面措施，限制此类进口。

北京的立场与巴黎和柏林的倡议

在会谈前夕，多数欧洲议会议员支持一项不具约束力的决议，呼吁对北京采取更坚定的贸易政策。中国商务部表示，如果欧盟对中国企业或商品实施限制，中国将作出坚决回应，以保护本国产业。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理弗里德里希·默茨也呼吁欧盟准备一项针对对该集团造成经济损害国家的快速反应工具。该工具计划在下周的欧盟领导人峰会上讨论。作为回应，中国呼吁巴黎和柏林避免采取保护主义措施。

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