Europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič przybył do Pekinu na rozmowy z Chinami dotyczące rosnącego deficytu handlowego Unii Europejskiej. Podczas dwudniowych spotkań z ministrem handlu ChRL Wang Wentao strony omówią również chińskie ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich i innych minerałów o krytycznym znaczeniu, informuje Al Jazeera.

Deficyt ponad 1 mld euro dziennie

Rozmowy odbywają się po kilku miesiącach dyskusji na temat nierównowagi handlowej. Według portalu deficyt UE w handlu z Chinami przekracza 1 mld euro dziennie. Šefčovič oświadczył, że dąży do osiągnięcia wymiernych rezultatów do października, a także uzyskania pewnego zobowiązania, które będzie można przedstawić przywódcom UE na spotkaniu w Brukseli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w zeszłym miesiącu w Parlamencie Europejskim, że nierównowaga handlowa z Chinami osiągnęła punkt zwrotny. Jak stwierdziła, Europa wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, aby przywrócić równowagę w relacjach dwustronnych.

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Spór o samochody hybrydowe

Chińskie firmy coraz aktywniej konkurują z czołowymi europejskimi producentami samochodów. Jak informował „Financial Times”, Pekin odrzucił wniosek UE o dobrowolne ograniczenie eksportu chińskich samochodów hybrydowych. Według gazety, powołującej się na dwóch dyplomatów, Komisja Europejska liczy teraz na uzyskanie zgody Chin na jednostronne działanie UE ograniczające taki import.

Stanowisko Pekinu i inicjatywa Paryża oraz Berlina

W przeddzień rozmów większość posłów do Parlamentu Europejskiego poparła niewiążącą rezolucję wzywającą do bardziej stanowczej polityki handlowej wobec Pekinu. Ministerstwo Handlu ChRL oświadczyło, że Chiny zdecydowanie odpowiedzą, aby chronić swoje branże, jeśli Unia Europejska wprowadzi ograniczenia wobec chińskich firm lub towarów.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwali również UE do przygotowania instrumentu szybkiego reagowania wobec państw wyrządzających blokowi szkody gospodarcze. Ma on zostać omówiony na szczycie przywódców UE w przyszłym tygodniu. Chiny w odpowiedzi wezwały Paryż i Berlin do powstrzymania się od środków protekcjonistycznych.

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