Na początku października 2026 roku w Polsce w Akademickiej Bazie Ogłoszeń znajdowały się 1382 ogłoszenia o stanowiskach akademickich i naukowych. Polskie uczelnie publiczne i prywatne odczuwają niedobór kadr, najbardziej widoczny w mniejszych ośrodkach akademickich, informuje RMF24.

Wynagrodzenia ustępują biznesowi

Według Grupa Progres średnie oferowane miesięczne wynagrodzenie wykładowcy wynosi 7399 zł brutto, czyli nieco mniej niż 89 tys. zł rocznie. Przedział wynagrodzeń w takich ofertach wynosi od 7095 do 7879 zł brutto miesięcznie.

Uczelniom trudno jest konkurować z prywatnymi firmami, przede wszystkim w specjalnościach technicznych i IT. Przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki związku zawodowego ZNP Janusz Szczerba zauważył, że duże miasta, w tym Warszawa, Kraków i Wrocław, mają więcej możliwości przyciągania młodych naukowców dzięki szkołom doktorskym i dostępowi do grantów. Jednocześnie nawet tam młodzi specjaliści często wybierają lepiej płatną pracę w biznesie.

Problemy regionalnych uczelni

Najtrudniejsza sytuacja panuje na uczelniach w małych miastach. Z powodu braku szkół doktorskich i ograniczonego dostępu do grantów ponad połowę nauczycieli akademickich w takich ośrodkach stanowią osoby w wieku przedemerytalnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największy niedobór kadr, według ZNP, dotyczy nauk technicznych — mechaniki, energetyki i informatyki — a także dyscyplin przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Kariera naukowa od uzyskania stopnia doktora do profesury może trwać 12–15 lat, podczas gdy podobny poziom zarobków w sektorze prywatnym można osiągnąć w ciągu kilku lat.

Konkursy bez kandydatów

Uczelnie ostrożniej również odnawiają wakujące stanowiska. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2026 roku przeprowadzono dziewięć konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, z których dwa zakończyły się bez zatrudnienia z powodu braku odpowiednich kandydatów.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polski pod koniec 2024 roku średni wiek nauczyciela akademickiego wynosił 49 lat, a kobiety stanowiły prawie połowę personelu. Niskie wynagrodzenia i duże obciążenie pracą przyczyniają się do odchodzenia młodych naukowców z pracy na uczelniach. W rezultacie placówki edukacyjne zwiększają liczebność grup dydaktycznych, co, według źródła, wpływa na jakość kształcenia.

Czytaj nas na