波兰10月初有1382个大学职位空缺——RMF24

2026年10月初，波兰学术职位公告数据库中共有1382则学术和科研职位公告。波兰公立和私立大学正面临人员短缺问题，这一问题在较小的学术中心最为明显，RMF24报道。

薪资落后于企业

根据Grupa Progres的数据，讲师平均月薪报价为7399兹罗提税前收入，即每年略低于8.9万兹罗提。这类职位的月薪范围为7095至7879兹罗提税前收入。

大学难以与私营企业竞争，尤其是在技术专业和IT领域。ZNP工会高等教育与科学委员会主席扬努什·谢尔巴指出，包括华沙、克拉科夫和弗罗茨瓦夫在内的大城市，凭借博士生院和获得资助的渠道，在吸引年轻科研人员方面拥有更多机会。与此同时，即使在那里，年轻专业人士也经常选择企业中薪酬更高的工作。

地区高校面临的问题

小城市大学的情况最为困难。由于缺乏博士生院以及获得资助的渠道有限，此类中心超过一半的高校教师为临近退休年龄者。

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根据ZNP的数据，人员短缺最严重的领域涉及技术科学——机械、能源和计算机科学——以及自然科学、经济和法律学科。从获得博士学位到成为教授的科研职业生涯可能需要12至15年，而在私营部门，几年内就能达到相近的收入水平。

没有候选人的招聘竞赛

大学在重新设置空缺职位方面也更加谨慎。2026年，弗罗茨瓦夫经济大学进行了9次高校教师职位招聘竞赛，其中2次因没有合适的候选人而未能录用人员。

根据波兰中央统计局的数据，截至2024年底，高校教师的平均年龄为49岁，女性占员工总数近一半。低薪和繁重的工作负担促使年轻科研人员离开大学工作。因此，教育机构增加了教学班组的人数，而据消息来源称，这会影响教学质量。

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