Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович прибыл в Пекин для переговоров с Китаем по поводу растущего торгового дефицита Евросоюза. В ходе двухдневных встреч с министром коммерции КНР Ван Вэньтао стороны также обсудят китайские ограничения на экспорт редкоземельных и других критически важных минералов, сообщает Al Jazeera.

Дефицит более €1 млрд в день

Переговоры проходят после нескольких месяцев обсуждений торгового дисбаланса. По данным издания, дефицит ЕС в торговле с Китаем превышает €1 млрд ежедневно. Шефчович заявлял, что стремится получить ощутимые результаты к октябрю, а также некое обязательство, которое можно будет представить лидерам ЕС на встрече в Брюсселе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце заявила в Европарламенте, что торговый дисбаланс с Китаем достиг переломного момента. По ее словам, Европа применит все имеющиеся инструменты для восстановления баланса в двусторонних отношениях.

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Спор относительно гибридных автомобилей

Китайские компании все активнее конкурируют с ведущими европейскими автопроизводителями. Как сообщала Financial Times, Пекин отклонил запрос ЕС о добровольном ограничении экспорта китайских гибридных автомобилей. По информации газеты со ссылкой на двух дипломатов, Еврокомиссия теперь рассчитывает добиться согласия Китая на одностороннюю меру ЕС по ограничению такого импорта.

Позиция Пекина и инициатива Парижа и Берлина

Накануне переговоров большинство депутатов Европарламента поддержало необязательную резолюцию с призывом к более настойчивой торговой политике в отношении Пекина. Министерство коммерции КНР заявило, что Китай даст решительный ответ для защиты своих отраслей, если Евросоюз введет ограничения против китайских компаний или товаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также призвали ЕС подготовить инструмент быстрого реагирования на государства, наносящие блоку экономический ущерб. Его планируют обсудить на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Китай в ответ призвал Париж и Берлин воздержаться от протекционистских мер.

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