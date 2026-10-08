В Польше бывший полковник польской разведки Винсент В. Северский заявил об активной работе российских спецслужб и вспомогательных учреждений. По его словам, Российская Федерация, государство-агрессор, использует доступные ресурсы для влияния на общественные настроения, углубления расколов и ослабления доверия к западным союзникам.

Как сообщает RMF24, Северский считает, что российская разведка использует агентурную и спутниковую разведку, инспирационную деятельность и дезинформацию. Он утверждает, что одним из приоритетов Москвы является усиление антиукраинских и антинемецких настроений, а также недоверия к Брюсселю.

Использование исторических споров

Бывший разведчик назвал польско-украинские антагонизмы одним из инструментов влияния. По его оценке, российские структуры не применяют принципиально новых методов, а используют существующие общественные конфликты и отношение поляков к историческим вопросам.

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Северский также заявил, что подобные подходы использовались еще в межвоенный период. Он отметил, что большевики активизировали украинские правые экстремистские среды в ответ на развитие польско-украинского сотрудничества под эгидой Юзефа Пилсудского.

Ставка на уязвимые к дезинформации группы

По мнению Северского, Россия может стремиться политически организовать часть электората, склонную к теориям заговора, дезинформации и отрицанию научных выводов. Он упомянул противников вакцинации, сторонников теорий заговора и людей, которые ставят под сомнение базовые основы современной науки.

Бывший полковник оценил долю таких людей в Польше примерно в 15% населения. Он считает, что для Кремля особенно удобны лозунги, направленные против Европейского Союза и НАТО, в частности идеи «суверенизма», поскольку они, по его словам, могут подрывать основы безопасности Польши.

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