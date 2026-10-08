W Polsce były pułkownik polskiego wywiadu Vincent V. Severski oświadczył, że rosyjskie służby specjalne i instytucje pomocnicze prowadzą aktywną działalność. Według niego Federacja Rosyjska, państwo-agresor, wykorzystuje dostępne zasoby do wpływania na nastroje społeczne, pogłębiania podziałów i osłabiania zaufania do zachodnich sojuszników.

Jak informuje RMF24, Severski uważa, że rosyjski wywiad stosuje wywiad agenturalny i satelitarny, działalność inspiracyjną oraz dezinformację. Twierdzi, że jednym z priorytetów Moskwy jest wzmacnianie nastrojów antyukraińskich i antyniemieckich, a także nieufności wobec Brukseli.

Wykorzystywanie sporów historycznych

Były oficer wywiadu nazwał polsko-ukraińskie antagonizmy jednym z narzędzi wpływu. W jego ocenie rosyjskie struktury nie stosują zasadniczo nowych metod, lecz wykorzystują istniejące konflikty społeczne oraz stosunek Polaków do kwestii historycznych.

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Severski oświadczył również, że podobne podejścia stosowano już w okresie międzywojennym. Zaznaczył, że bolszewicy aktywizowali ukraińskie prawicowe środowiska ekstremistyczne w odpowiedzi na rozwój współpracy polsko-ukraińskiej pod egidą Józefa Piłsudskiego.

Stawianie na grupy podatne na dezinformację

Zdaniem Severskiego Rosja może dążyć do politycznego zorganizowania części elektoratu skłonnej do teorii spiskowych, dezinformacji i negowania ustaleń naukowych. Wspomniał o przeciwnikach szczepień, zwolennikach teorii spiskowych oraz osobach podważających podstawowe założenia współczesnej nauki.

Były pułkownik oszacował udział takich osób w Polsce na około 15% ludności. Uważa, że dla Kremla szczególnie dogodne są hasła wymierzone przeciwko Unii Europejskiej i NATO, w tym idee „suwerenizmu”, ponieważ, jak twierdzi, mogą one podważać podstawy bezpieczeństwa Polski.

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