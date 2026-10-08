在波兰，波兰前情报上校文森特·V·谢韦尔斯基表示，俄罗斯特种部门及辅助机构正在积极开展工作。据他称，作为侵略国的俄罗斯联邦利用可获得的资源影响社会情绪、加深分裂，并削弱对西方盟友的信任。

据RMF24报道，谢韦尔斯基认为，俄罗斯情报部门使用特工情报和卫星侦察、煽动活动及虚假信息。他声称，莫斯科的优先事项之一是加强反乌克兰和反德国情绪，以及对布鲁塞尔的不信任。

利用历史争议

这名前情报人员称，波兰与乌克兰之间的对立是影响工具之一。在他看来，俄罗斯机构并未采用根本性的新方法，而是利用现有的社会冲突以及波兰人对历史问题的态度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谢韦尔斯基还表示，类似做法早在两次世界大战之间时期就曾被使用。他指出，布尔什维克为回应在约瑟夫·毕苏斯基庇护下波兰与乌克兰合作的发展，推动了乌克兰右翼极端主义圈子的活动。

押注易受虚假信息影响的群体

谢韦尔斯基认为，俄罗斯可能试图在政治上组织部分倾向于阴谋论、虚假信息和否认科学结论的选民。他提到了反对接种疫苗者、阴谋论支持者，以及质疑现代科学基本基础的人。

这名前上校估计，此类人群约占波兰人口的15%。他认为，对克里姆林宫而言，针对欧盟和北约的口号，尤其是“主权主义”理念，特别便利，因为据他所说，这些理念可能破坏波兰安全的基础。

关注我们在