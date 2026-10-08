Президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Сан-Антонио, штат Техас, заявил, что больше не хочет заключать сделку с Ираном. Он также утверждал, что иранская сторона готова предложить Соединенным Штатам что угодно.

Переговоры и возможные удары

Как сообщает CNBC, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф работал над договоренностью с Ираном. Трамп положительно оценил его работу.

NBC News со ссылкой на американского чиновника и еще одного человека, знакомого с обсуждениями, сообщило, что президент США и его команда по национальной безопасности рассматривали возможность возобновления масштабных военных операций в ближайшие недели. Axios ранее писал, что возможное возобновление боевых действий может предусматривать масштабные бомбардировки иранских энергетических, инфраструктурных и ядерных объектов.

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Реакция Тегерана

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что Вашингтон не знает, кто управляет Ираном во время переговоров о прекращении конфликта. Иранские чиновники отвергли эту оценку. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проблема заключается в противоречивых позициях и неоднозначных сигналах со стороны американских чиновников.

Нефтяной рынок

По данным Kpler, цены на нефть оставались высокими, хотя экспорт с Ближнего Востока почти восстановился до уровня, предшествовавшего конфликту. Совокупные объемы сырой нефти, выходящие из Персидского залива без учета Ирана, вместе с объемами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов составляли около 18,5 млн баррелей в сутки. Аналитик Kpler Мэтт Райт прогнозирует медленную и неравномерную нормализацию перевозок при продолжении конфликта.

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