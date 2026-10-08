Сейм Польши принял изменения в законодательство, предусматривающие лишение права управления транспортными средствами на три месяца за въезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале. За поправки к закону о дорожном движении проголосовали 422 депутата, пятеро были против, еще двое воздержались. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

Новые санкции

Как сообщает RMF24, трехмесячный запрет на управление транспортными средствами предлагают применять за въезд на переезд при закрытых шлагбаумах, на красный сигнал светофора или когда водитель не имеет возможности продолжить движение и покинуть пути.

Изменения также предусматривают обязательный запрет на управление транспортными средствами в случае осуждения водителя за причинение катастрофы или аварии на железнодорожном переезде. Такой запрет должен длиться не менее трех лет. Если водителя осудят за создание непосредственной опасности катастрофы на переезде, минимальный срок запрета составит один год.

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Действующие правила и аварийность

Сейчас за нарушение правил на железнодорожном переезде в Польше предусмотрены штраф в размере 2 тысяч злотых и 15 штрафных баллов. За повторное такое нарушение в течение двух лет штраф составляет 4 тысячи злотых. Санкции касаются, в частности, проезда на красный или мигающий сигнал, пересечения путей во время опускания шлагбаума или когда он не поднялся, объезда закрытых барьеров, а также въезда на пути при отсутствии свободного места с другой стороны переезда.

По данным полиции, которые привело Министерство инфраструктуры Польши, в 2024 году на железнодорожных переездах произошли 39 аварий: погибли 23 человека, еще 29 получили ранения. К концу августа 2026 года зафиксировали 35 таких аварий, в которых погибли 16 человек и 40 были травмированы. В 30 случаях вину установили за водителями транспортных средств.

В Министерстве инфраструктуры объясняли изменения высокой смертностью и тяжестью последствий аварий на переездах. Они стали реакцией на столкновение грузовика с поездом InterCity в Сокольниках-Сухих в Мазовецком воеводстве: по предварительным данным следствия, водитель грузовика выехал на пути на красный сигнал.

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