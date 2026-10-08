波兰众议院通过了法律修正案，规定车辆在禁止信号下驶入铁路道口，将被吊销驾驶资格三个月。共有422名议员投票支持对《道路交通法》的修正案，5人反对，另有2人弃权。该文件现须由参议院审议。

新制裁措施

据RMF24报道，拟对在栏杆关闭时、交通灯亮红灯时驶入道口，或驾驶员无法继续行驶并驶离铁轨时驶入道口的行为，实施三个月的驾驶禁令。

修正案还规定，如果驾驶员因造成铁路道口灾难或事故而被判刑，必须对其实施驾驶禁令。该禁令至少应持续三年。如果驾驶员因造成道口发生灾难的直接危险而被判刑，禁令最短期限为一年。

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现行规则与事故情况

目前，在波兰违反铁路道口规则将面临2000兹罗提罚款和15个罚分。两年内再次发生此类违规行为，罚款为4000兹罗提。制裁尤其适用于在红灯或闪烁信号时通行、栏杆正在落下或尚未升起时穿越铁轨、绕过关闭的障碍物，以及在道口另一侧没有空余空间时驶入铁轨。

根据波兰基础设施部引用的警方数据，2024年铁路道口发生39起事故：23人死亡，另有29人受伤。截至2026年8月底，已记录35起此类事故，造成16人死亡、40人受伤。在30起案件中，责任被认定由车辆驾驶员承担。

基础设施部以道口事故的高死亡率和严重后果解释这些修改。修改是对马佐夫舍省索科尔尼基-苏赫发生的一起卡车与InterCity列车相撞事故的回应：根据调查初步数据，卡车司机在红灯信号下驶入铁轨。

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