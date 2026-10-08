В Кремле отреагировали на слова Зеленского об ударах по РФ

В Кремле заявили, что последние слова Владимира Зеленского могут повлиять на дальнейший переговорный процесс. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы видит в позиции Киева нежелание двигаться к мирному урегулированию. При этом Песков также прокомментировал слова Зеленского об украинских ударах в ответ на российские атаки.

В Кремле отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, с которыми он выступил во время визита в Прилуки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эти слова могут повлиять на дальнейший ход переговоров. По словам Пескова, в Москве обратили внимание на заявления Зеленского о дальнейших действиях Украины и ее подходах к войне.

Представитель Кремля утверждает, что слова украинского президента якобы свидетельствуют о нежелании Киева двигаться к мирному урегулированию. «Последние заявления Зеленского говорят о нежелании Украины выходить на мирные траектории», — заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля отдельно упомянул украинские удары по территории России. Он заявил, что действия Украины якобы имеют последствия для самой страны. «Эти 40 дней, «операция по оказанию давления» на Россию, сейчас сказываются на киевском режиме. Они сказываются на киевлянах, сказываются на жителях других городов, сказываются на промышленном секторе, сказываются на всей экономике Украины», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского об украинских ударах в ответ на российские атаки. Ранее президент Украины сообщил, что Киев уже отвечал на российские удары по украинским дата-центрам. В то же время Зеленский не раскрыл подробностей этих операций и не уточнил, какие именно цели удалось поразить.

Заявления Пескова прозвучали на фоне активизации контактов между Украиной и США. Украинская переговорная команда отправилась в Соединенные Штаты, где 9–10 октября запланированы встречи с американской стороной. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Ожидается, что к переговорам также присоединятся европейские партнеры.

Украина и США планируют обсудить, в частности, возможные варианты секторального прекращения огня. Среди тем — ситуация в Чёрном море, удары по энергетическим объектам, укрепление украинской ПВО и дальнейшая поддержка Украины. В то же время российская сторона продолжает публично комментировать переговорный процесс и заявлять о своей оценке действий Киева. Поэтому слова Пескова на данный момент являются позицией российской стороны, а не подтверждением каких-либо изменений в самом переговорном процессе.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Прилуки поручил срочно проверить состояние всех укрытий в городе. Отдельно он поставил задачу ускорить ремонт укрытия в больнице и подготовить строительство нового современного убежища.

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