美国总统唐纳德·特朗普在得克萨斯州圣安东尼奥的一场竞选活动中表示，他不再希望与伊朗达成协议。他还称，伊朗方面准备向美国提供任何东西。

谈判与可能的打击

据CNBC报道，美国中东问题特使史蒂夫·威特科夫一直在推动与伊朗达成协议。特朗普积极评价了他的工作。

NBC News援引一名美国官员和另一名了解讨论情况的人士报道称，美国总统及其国家安全团队正在考虑未来几周恢复大规模军事行动的可能性。Axios此前报道称，可能恢复的敌对行动或将包括对伊朗能源、基础设施和核设施进行大规模轰炸。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

德黑兰的反应

本周早些时候，特朗普表示，在有关结束冲突的谈判期间，华盛顿不知道是谁在领导伊朗。伊朗官员驳回了这一评估。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，问题在于美国官员相互矛盾的立场和模糊的信号。

石油市场

根据Kpler的数据，尽管中东出口几乎恢复至冲突前水平，油价仍维持在高位。不包括伊朗在内、从波斯湾运出的原油总量，加上沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的出口量，约为每日1850万桶。Kpler分析师马特·赖特预计，若冲突持续，运输将缓慢且不均衡地恢复正常。

关注我们在